МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к евро и иене в четверг после выхода американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Минфин утвердил новый выпуск ОФЗ с переменным купоном

По состоянию на 18.30 мск курс евро к доллару снижался до 1,1026 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,104 доллара, курс доллара к иене поднимался до 133,95 иены со 133,66 иены. После выхода статистики в 15.30 мск евро и иена начали дешеветь. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) на 18.30 мск рос на 0,09%, до 101,56 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 апреля, неожиданно уменьшилось — на 16 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 230 тысяч

Кроме того, ВВП страны в первом квартале, согласно первой оценке, вырос на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Прогнозировался рост на 2%.

Уже на следующей неделе, 2-3 мая, пройдет заседание Федеральной резервной системы США. Около 85% опрошенных CME Group аналитиков ждут очередного повышения базовой ставки на 25 базисных пунктов.