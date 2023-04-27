МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга повысился к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 81,33 рубля и 11,71 рубля, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа: емкость юаневого рынка может быть недостаточной для облигаций

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 29 копеек, до 81,33 рубля, юаня – на 5 копеек, до 11,71 рубля, евро — на 54 копейки, до 89,72 рубля.