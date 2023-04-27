Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 81,33 рубля
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 81,33 рубля, юань — до 11,71 рубля
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга повысился к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 81,33 рубля и 11,71 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 29 копеек, до 81,33 рубля, юаня – на 5 копеек, до 11,71 рубля, евро — на 54 копейки, до 89,72 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230427/840489424.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.