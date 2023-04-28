МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы растет к доллару и евро, мало меняясь к юаню: американская валюта к текущему моменту торгуется по 81,27 рубля, китайская по 11,71 рубля, европейская – по 89,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Die Welt назвал неожиданную замену доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 6 копеек, до 81,27 рубля, евро – на 5 копеек, до 89,67 рубля, юаня — торгуется на уровне предыдущего закрытия, 11,71 рубля.