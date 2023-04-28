МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в последний рабочий день апреля продолжает расти по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, с приближением заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Маск оценил скорость получения данных ФРС США для принятия решений

По состоянию на 7.46 мск курс евро к доллару снижается до 1,1011 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1027 доллара, курс доллара к иене растет до 134,77 иены со 133,94 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,17%, до 101,68 пункта.

Инвесторы оценивают текущие и ожидают новых макроэкономических данных в попытке предугадать следующий шаг американского регулятора. В середине дня будут выпущены данные о доходах и расходах населения США за первый квартал и базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в стране за март, а ближе к вечеру — индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США.

Эти данные может учесть Федрезерв, заседание которого пройдет 2-3 мая. На нем регулятор примет решение о величине учетной ставки, что, как правило, сильно влияет на стоимость доллара. Согласно CME Group, на данный момент 86% аналитиков прогнозируют повышение на 0,25 процентного пункта, до 5,25%. Остальные ждут сохранения ставки рефинансирования на текущем уровне.

Ужесточение монетарной политики позитивно для соответствующей валюты.