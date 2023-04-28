МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Иена снизилась в пятницу, после того как Банк Японии оставил в силе крайне мягкую денежно-кредитную политику. В то же время доллар США готовится завершить второй месяц подряд на негативной территории. ЦБ Японии понизил прогноз роста ВВП и повысил ожидаемый уровень инфляции

Объявленное в пятницу решение оставить в силе крайне низкие процентные ставки и не корректировать порядок управления кривой доходности правление центрального банка приняло единогласно.

Вместе с тем по итогам заседания банк не обещал удерживать ставки на текущих или более низких уровнях.

После опубликования решения иена торговалась неровно и на момент написания статьи снизилась против доллара США на 0,5%, за доллар давали 134,60 иены.

Сразу после оглашения решения иена подскочила, но потом стала отступать.

Ранее в пятницу правительство Японии опубликовало данные, согласно которым в апреле годовая базовая инфляция в Токио составила 3,5%. Данные превысили прогноз рынка и указали на распространение ценового давления на более широкий спектр товаров и услуг.

"Это может заставить Банк Японии предпринять что-нибудь в ближайшее время", — сказала аналитик CMC Markets Тина Тен.

Доллар США получил поддержку со стороны данных, указавших на устойчивость инфляции в американской экономике, которые усилили ожидания повышения ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов на запланированном на следующую неделю заседании. Банк Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

На момент написания статьи индекс доллара поднялся от уровня закрытия четверга на 0,1%, до 101,55. Тем не менее месяц он, видимо, закроет снижением примерно на 1%. В марте индекс потерял примерно 2,3%.

Вышедшие в четверг данные показали, что в 1-м квартале рост экономики США замедлился более существенно, чем ожидалось, а рост расходов потребителей, который поддерживает инфляцию, ускорился.

Также ускорился рост индикаторов инфляции. В частности, базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE) в 1-м квартале поднялся на 4,9% после роста на 4,4% в предыдущем квартале.

"Ожидается, что на следующей неделе ФРС повысит ставку, но инфляция остается устойчивой, и мы прогнозируем, что до конца года центральный банк сделает паузу, вопреки надеждам на разворот политики (во втором полугодии)", — говорят аналитики Societe Generale.

Пара евро/доллар США снизилась на 0,1%, до 1,1016, но остается недалеко от годового максимума и может закончить месяц ростом более чем на 1,5%.

Евро поддерживают ожидания дальнейшего повышения ставок ЕЦБ, в то время как от ФРС ожидается более мягкий подход.

"Инвесторы предпочитают валюты тех стран, где продолжается цикл ужесточения денежно-кредитной политики" и есть пространство для более существенного, чем ожидается, повышения ставок, говорят аналитики ING, добавляя, что одной из таких валют сейчас является евро.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась без изменений, по 0,6630, а пара новозеландский доллар/доллар США поднялась на 0,09%, до 0,6153.