МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Китайский юань в пятницу восстановился против доллара США, так как некоторые экспортеры сворачивали свои позиции по американской валюте перед длинными выходными. При этом китайская валюта по-прежнему нацелена на падение по итогам месяца. У отношений России и Китая блестящее будущее, считает Медведев

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс для пары доллар США/китайский юань на 6,924, самом высоком уровне с 13 марта, против 6,9207 в четверг.

В результате этого юань подешевел против валют основных торговых партнеров Китая до 99,53, самого низкого уровня с 3 января. Однако по итогам текущего года индекс вырос на 0,87%.

На спот-рынке пара доллар США/континентальный юань открылась по 6,9170, а в середине сессии торговалась по 6,9142.

Неожиданное укрепление юаня в первой половине сессии наблюдалось в то время, когда некоторые корпоративные клиенты поспешили зафиксировать прибыль, конвертируя свою валютные поступления в юани, когда пара доллар/юань преодолела психологически важный уровень 6,9.

Ожидается, что на своем заседании, намеченном на 2-3 мая, Федеральная резервная система повысит ключевую процентную ставку еще на 25 базисных пунктов. Это может усилить волатильность на валютных рынках в то время, когда Китай уйдет на длинные выходные по случаю Дня труда. Фондовые биржи АТР в основном растут в пятницу на двух факторах

Китайские рынки будут закрыты, начиная с субботы, и откроются 4 мая.

"В краткосрочной перспективе мы продолжим отслеживать поток новостей о предстоящем апрельском заседании Политбюро", — говорят аналитики Maybank.

Вторая по величине экономика мира будет испытывать трудности с полным восстановлением, несмотря на снятие жестких антиковидных ограничений в декабре, что частично связано с замедлением мирового роста.

"Рынки по-прежнему занимают выжидательную позицию, так как они скептически настроены в отношении перспектив устойчивого восстановления китайской экономики", — добавляют в Maybank.

В середине сессии индекс доллара вырос до 101,529 против 101,503 на предыдущем закрытии. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,9228.