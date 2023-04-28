МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 11 апреля 2023 года, следует из данных торгов на Московской бирже. Россияне стали отказываться от вкладов в долларах и евро

К 11.40 мск курс евро снижается на 55 копеек, до 89,17 рубля, а минутами ранее опускался до 88,9875 рубля.

Курс доллара при этом снижается на 17 копеек, до 81,17 рубля, юаня — на 2 копейки, до 11,69 рубля.