2023-04-28T11:54:29+03:00
2023-04-28T11:54:29+03:00
2023-04-28T11:54:29+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230428/840493130.html
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 89 рублей
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. Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 11 апреля 2023 года, следует из данных торгов на Московской бирже. К 11.40 мск курс евро снижается на 55 копеек, до 89,17 рубля, а... ПРАЙМ, 28.04.2023
валюта, рынки, новости, московская биржа, курс евро, курс рубля, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 11 апреля 2023 года, следует из данных торгов на Московской бирже.
К 11.40 мск курс евро снижается на 55 копеек, до 89,17 рубля, а минутами ранее опускался до 88,9875 рубля.
Курс доллара при этом снижается на 17 копеек, до 81,17 рубля, юаня — на 2 копейки, до 11,69 рубля.