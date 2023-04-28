МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс рубля после короткой паузы после объявления итогов заседания решении ЦБ РФ возобновил рост: евро уже дешевле 88 рублей, впервые с 6 апреля, следует из данных Московской биржи. ЦБ: к концу 2024 года экономика России достигнет уровня конца 2021 года

Курс евро расчетами "завтра" на 13.53 мск падает на 1,87 рубля, до 87,85 рубля.

Минутами ранее евро максимально дешевел до 87,77 рубля. Это минимумы с 6 апреля.

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор уточнил, что в условиях увеличения инфляционного давления на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность ее повышения.