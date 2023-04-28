МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс рубля после короткой паузы после объявления итогов заседания решении ЦБ РФ возобновил рост: евро уже дешевле 88 рублей, впервые с 6 апреля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 13.53 мск падает на 1,87 рубля, до 87,85 рубля.
Минутами ранее евро максимально дешевел до 87,77 рубля. Это минимумы с 6 апреля.
ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор уточнил, что в условиях увеличения инфляционного давления на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность ее повышения.
https://1prime.ru/Forex/20230428/840494839.html
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