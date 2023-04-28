МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс американского доллара на Московской бирже опустился до 80 рублей, впервые с 6 апреля.

Табло со знаком евро

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 88 рублей

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро опустился ниже 88 рублей.