2023-04-28T13:53:15+03:00
2023-04-28T13:53:15+03:00
2023-04-28T13:53:15+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230428/840495052.html
Курс доллара опустился до 80 рублей
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Курс американского доллара на Московской бирже опустился до 80 рублей, впервые с 6 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс евро опустился ниже 88 рублей. ПРАЙМ, 28.04.2023
валюта, рынки, новости, курсы валют, доллар, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс американского доллара на Московской бирже опустился до 80 рублей, впервые с 6 апреля.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс евро опустился ниже 88 рублей.