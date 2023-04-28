2023-04-28T13:53:15+03:00

2023-04-28T13:53:15+03:00

2023-04-28T13:53:15+03:00

2023

https://1prime.ru/Forex/20230428/840495052.html

Курс доллара опустился до 80 рублей

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https://россиясегодня.рф

Курс американского доллара на Московской бирже опустился до 80 рублей, впервые с 6 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс евро опустился ниже 88 рублей. ПРАЙМ, 28.04.2023

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60