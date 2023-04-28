2023-04-28T15:41:26+03:00
2023-04-28T15:41:26+03:00
2023-04-28T15:41:26+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230428/840497192.html
Курс евро на Московской бирже упал ниже 87 рублей
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Рубль усиливает рост: евро уже дешевле 87 рублей – впервые с 5 апреля, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 15.30 мск падал на 2,8 рубля, до 86,92... ПРАЙМ, 28.04.2023
валюта, рынки, новости, московская биржа, курс рубля, курс евро
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/10/836391088.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/10/836391088.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/10/836391087.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/10/836391087.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/10/836391075.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/10/836391075.jpg
https://1prime.ru/banks/20230428/840492871.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: евро уже дешевле 87 рублей – впервые с 5 апреля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 15.30 мск падал на 2,8 рубля, до 86,92 рубля, доллара – на 2,15 рубля, до 79,18 рубля, юань терял 30 копеек, опускаясь до 11,41 рубля.