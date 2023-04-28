МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: евро уже дешевле 87 рублей – впервые с 5 апреля, следует из данных Московской биржи. Россияне стали отказываться от вкладов в долларах и евро

Курс евро расчетами "завтра" на 15.30 мск падал на 2,8 рубля, до 86,92 рубля, доллара – на 2,15 рубля, до 79,18 рубля, юань терял 30 копеек, опускаясь до 11,41 рубля.