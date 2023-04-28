Набиуллина объяснила небольшую реакцию цен на ослабление рубля
Набиуллина: запасы компаний объясняют небольшую реакцию цен на ослабление рубля
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила несущественную реакцию цен на ослабление рубля большими запасами российских компаний, следует из ее выступления в ходе пресс-конференции.
"В прошлом году многие компании, ожидая сложности с поставками, сформировали повышенные запасы товаров, в том числе благодаря крепкому курсу. Теперь они постепенно запасы реализуют, и это может объяснять небольшой перенос цен, произошедший в начале года на ослаблении рубля", — сказала она.
"По-видимому, такой перенос будет более растянутым во времени, и мы это будем учитывать", — добавила Набиуллина.
https://1prime.ru/Forex/20230428/840497420.html
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