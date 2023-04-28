МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила несущественную реакцию цен на ослабление рубля большими запасами российских компаний, следует из ее выступления в ходе пресс-конференции. Ключевая ставка ЦБ РФ: ее суть и влияние на экономику

"В прошлом году многие компании, ожидая сложности с поставками, сформировали повышенные запасы товаров, в том числе благодаря крепкому курсу. Теперь они постепенно запасы реализуют, и это может объяснять небольшой перенос цен, произошедший в начале года на ослаблении рубля", — сказала она.

"По-видимому, такой перенос будет более растянутым во времени, и мы это будем учитывать", — добавила Набиуллина.