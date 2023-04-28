МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем отошел вниз от дневных максимумов, растеряв часть уверенного роста к доллару, евро и юаню, следует из данных торгов. Набиуллина призвала оценивать покупательную способность рубля товарами

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.33 мск падал на 1,13 рубля, до 80,2 рубля, евро — на 1,23 рубля, до 88,49 рубля, юаня – на 13 копеек, до 11,58 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в ходе торгов пятницы доллар максимально падал на 2,31 рубля до 79,02 рубля (минимум с 4 апреля), евро — на 3,14 рубля до 86,9 рубля (минимум с 5 апреля), юань — на 32 копейки до 11,39 рубля (минимум с 3 апреля).

Объем торгов юанями составлял рекордные 148 миллиардов рублей против 64,5 миллиарда по евро и 151 миллиарда по доллару.

Доллар при этом падал к рублю на 1,4%, юань – на 1,2%, евро — на 1,2%.

РУБЛЬ ВЗЛЕТЕЛ

Российская валюта в пятницу уверенно росла с началом так называемой основной сессии – после 10.00 мск — против доллара, евро и юаня. При этом решение и комментарии ЦБ РФ никак не изменили наметившийся тренд. ЦБ думает над "тюнингом" валютных ограничений для юрлиц, заявила Набиуллина

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор уточнил, что в условиях увеличения инфляционного давления на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность ее повышения.

"Основная часть комментария ЦБ РФ – это точная копия его предыдущей версии. Для рубля решение нейтрально – прямое влияния ставки на курс сейчас минимально, а сегодняшний его сильный рост – это, видимо, "выход из засады" экспортеров (сегодня дедлайн налоговых выплат, под которые экспортеры продают валюту) и корректировка спекулятивных позиций перед длинными праздниками", — комментирует Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

Между тем, после 16.00 мск отмечалась естественная для такого сильного движения коррекция: курсы основных валют против рубля отошли вверх от дневных минимумов, частично компенсировав дневное падение.

ПОГНОЗЫ

Каких-то очевидных фундаментальных факторов, способствующих столь резкому движению курса, на торгах 28 апреля не появлялось, считает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций". Решение ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне было ожидаемым, на сырьевых площадках отмечается относительно стабильная динамика, добавляет он. ЦБ поддержал валютные лимиты в сделках по уходу иностранных компаний

"Общий среднесрочный тренд по курсу доллара к рублю остается растущим с июля прошлого года, и о сломе этой тенденции речи пока не идет. В данный момент котировки вышли вниз из локального бокового коридора и ускорились так сильно, что пробили растущий канал, сформированный еще с февраля. Спуск ниже области 80–80,5 рубля является уверенным сигналом в пользу дальнейшего укрепления рубля. В частности, ближайшим ориентиром выступает район около 77,8 рубля. В целом же текущая волна коррекции может продолжиться вплоть до 75,6 рубля за доллар", — оценивает он.

В краткосрочной перспективе ожидается колебание доллара в рамках 79,75-81,50 рубля, считает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"В паре юань-рубль тенденция на укрепление рубля прослеживается более явно, что мы связываем с увеличением доли юаня в структуре экспорта и, соответственно, более активными продажами со стороны экспортеров. Здесь мы видим уровень 11,4-11,6 рубля за юань", — добавляет он.