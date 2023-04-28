Доллар за апрель вырос на 2,66 рубля, юань - на 31 копейку
Доллар за апрель укрепился на 2,66 рубля, юань вырос на 31 копейку
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос к доллару и юаню, но упал по итогам апреля: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 80,25 рубля и 11,59 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,08 рубля, до 80,25 рубля, юаня – на 12 копеек, до 11,59 рубля, евро — на 1,05 рубля, до 88,68 рубля.
Доллар за апрель вырос на 2,66 рубля, юань – на 31 копейку, евро – на 4,47 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230428/840500978.html
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