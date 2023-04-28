МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос к доллару и юаню, но упал по итогам апреля: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 80,25 рубля и 11,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Минфин России начнет обмен суверенных евробондов на рублевые ОФЗ

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,08 рубля, до 80,25 рубля, юаня – на 12 копеек, до 11,59 рубля, евро — на 1,05 рубля, до 88,68 рубля.

Доллар за апрель вырос на 2,66 рубля, юань – на 31 копейку, евро – на 4,47 рубля.