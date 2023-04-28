МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в конце недели резко вырос к доллару, евро и юаню на фоне активизации продажи валюты под апрельские налоги, выплата которых завершилась в пятницу, следует из данных торгов и комментариев экспертов. При этом ликвидность рынка в последние месяцы снизилась, что приводит к более резкой реакции курсов на рост объема операций. Российский рынок акций снизился перед длинными выходными

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,08 рубля, до 80,25 рубля, юаня — на 12 копеек, до 11,59 рубля, евро — на 1,05 рубля, до 88,68 рубля.

Ранее в ходе торгов пятницы доллар максимально падал на 2,31 рубля, до 79,02 рубля (минимум с 4 апреля), евро — на 3,14 рубля, до 86,9 рубля (минимум с 5 апреля), юань — на 32 копейки, до 11,39 рубля (минимум с 3 апреля).

Объем торгов юанями за день составил рекордные 161 миллиард рублей против 66,1 миллиарда по евро и 165,8 миллиарда по доллару.

Доллар упал за день на 1,3%, юань — на 1%, евро — на 1,2%.

За апрель доллар вырос на 2,66 рубля, юань — на 31 копейку, евро — на 4,47 рубля.

РУБЛЬ ВЗЛЕТЕЛ

Российская валюта в пятницу уверенно росла. При этом решение и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке никак не изменили наметившийся тренд.

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор уточнил, что в условиях увеличения инфляционного давления на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность ее повышения.

"Резкое укрепление российской валюты, по всей видимости, было спровоцировано крупными продажами валюты для проведения налоговых платежей. Напомним, что с текущего года обязательные выплаты в бюджет перечисляются в виде единого налогового платежа 28-го числа месяца. В связи с этим крупные оттоки средств в бюджет происходят теперь только в самом конце каждого месяца. Часть экспортеров и их банки, вероятно, лишь в самый последний момент конвертировали валюту для уплаты апрельских платежей", — комментирует Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"В то же время, не следует забывать, что под влиянием санкционных и капитальных ограничений, а также других факторов геополитического характера ликвидность биржевого валютного рынка РФ существенно сократилась. В этих условиях крупные покупки или продажи валюты участниками рынка теперь сопровождаются более резким повышением волатильности торгов и изменением котировок", — добавляет он.

Между тем, после 16.00 мск отмечалась естественная для такого сильного движения коррекция: курсы основных валют против рубля отошли вверх от дневных минимумов, компенсировав к закрытию торгов большую дневного падения.

ПРОГНОЗЫ

ЦБ РФ послал рублю сигналы поддержки, считает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Ключевая ставка сохранилась на уровне 7,5%. Также регулятор отметил, что возможно ужесточение монетарной политики уже на следующем заседании. Мы полагаем, что ее волатильность в начале следующей недели вслед за пятницей сохранится на высоком уровне и ожидаем, что курс будет колебаться в широком диапазоне 77-82 рубля за доллар", — добавляет он.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции отметила, что экономическая активность и адаптация экономики к новым реалиям проходит более быстрыми темпами, чем прогнозировалось, отмечает Антон Кравченко из УК "Первая".

"Также она отметила, что значительное ослабление рубля уже оказывает влияние на инфляцию и не вызовет значительного роста цен. Также глава ЦБ подтвердила поддержку введения лимитов на покупку валюты иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка, что также окажет поддержку рублю" — добавляет он.