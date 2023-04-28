Курс рубля ощутимо вырос в пятницу на активизации продажи валюты под налоги
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в конце недели резко вырос к доллару, евро и юаню на фоне активизации продажи валюты под апрельские налоги, выплата которых завершилась в пятницу, следует из данных торгов и комментариев экспертов. При этом ликвидность рынка в последние месяцы снизилась, что приводит к более резкой реакции курсов на рост объема операций.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,08 рубля, до 80,25 рубля, юаня — на 12 копеек, до 11,59 рубля, евро — на 1,05 рубля, до 88,68 рубля.
Ранее в ходе торгов пятницы доллар максимально падал на 2,31 рубля, до 79,02 рубля (минимум с 4 апреля), евро — на 3,14 рубля, до 86,9 рубля (минимум с 5 апреля), юань — на 32 копейки, до 11,39 рубля (минимум с 3 апреля).
Объем торгов юанями за день составил рекордные 161 миллиард рублей против 66,1 миллиарда по евро и 165,8 миллиарда по доллару.
Доллар упал за день на 1,3%, юань — на 1%, евро — на 1,2%.
За апрель доллар вырос на 2,66 рубля, юань — на 31 копейку, евро — на 4,47 рубля.
РУБЛЬ ВЗЛЕТЕЛ
Российская валюта в пятницу уверенно росла. При этом решение и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке никак не изменили наметившийся тренд.
ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор уточнил, что в условиях увеличения инфляционного давления на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность ее повышения.
"Резкое укрепление российской валюты, по всей видимости, было спровоцировано крупными продажами валюты для проведения налоговых платежей. Напомним, что с текущего года обязательные выплаты в бюджет перечисляются в виде единого налогового платежа 28-го числа месяца. В связи с этим крупные оттоки средств в бюджет происходят теперь только в самом конце каждого месяца. Часть экспортеров и их банки, вероятно, лишь в самый последний момент конвертировали валюту для уплаты апрельских платежей", — комментирует Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".
"В то же время, не следует забывать, что под влиянием санкционных и капитальных ограничений, а также других факторов геополитического характера ликвидность биржевого валютного рынка РФ существенно сократилась. В этих условиях крупные покупки или продажи валюты участниками рынка теперь сопровождаются более резким повышением волатильности торгов и изменением котировок", — добавляет он.
Между тем, после 16.00 мск отмечалась естественная для такого сильного движения коррекция: курсы основных валют против рубля отошли вверх от дневных минимумов, компенсировав к закрытию торгов большую дневного падения.
ПРОГНОЗЫ
ЦБ РФ послал рублю сигналы поддержки, считает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".
"Ключевая ставка сохранилась на уровне 7,5%. Также регулятор отметил, что возможно ужесточение монетарной политики уже на следующем заседании. Мы полагаем, что ее волатильность в начале следующей недели вслед за пятницей сохранится на высоком уровне и ожидаем, что курс будет колебаться в широком диапазоне 77-82 рубля за доллар", — добавляет он.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции отметила, что экономическая активность и адаптация экономики к новым реалиям проходит более быстрыми темпами, чем прогнозировалось, отмечает Антон Кравченко из УК "Первая".
"Также она отметила, что значительное ослабление рубля уже оказывает влияние на инфляцию и не вызовет значительного роста цен. Также глава ЦБ подтвердила поддержку введения лимитов на покупку валюты иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка, что также окажет поддержку рублю" — добавляет он.
https://1prime.ru/Forex/20230428/840501512.html