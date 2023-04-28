МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Иван Таскин. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в мае повышения российского рынка акций и курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Курс рубля ощутимо вырос на активизации продажи валюты под налоги

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи в мае повысится на 0,5%, до 2649 пунктов, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent вырастет в пределах 2 долларов и составит около 82 долларов за баррель, а курс евро на форексе останется около 1,1 доллара. Стоимость золота вырастет на 50 долларов, до 2035 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит 0,38% за месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара в следующем месяце снизится на 15 копеек, до 80,1 рубля, евро — на 68 копеек, до 88 рублей, юаня — вырастет на 4 копейки, до 11,63 рубля, ожидают эксперты.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Опасения по разрастанию финансового кризиса в США и вхождению страны в рецессию, по нашему мнению, способны повысить волатильность на глобальных рынках в мае. Тем более, что и сезонно май — это слабый месяц для рынков из-за более скудного новостного фона и снижения торговой активности перед сезоном отпусков", — говорит руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Он также отмечает, что для рынков крайне важным будет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США 3 мая. Повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 5%-5,25%, уже учитывается рынками. Однако инвесторы рассчитывают получить также и сигналы о взятии паузы в повышении ставки и сокращении баланса, а также развернутую оценку ФРС ситуации в финансовой отрасли, считает эксперт.

"Я полагаю, что новых банкротств, пусть и небольших банков, в США избежать не удастся, тем более, что ситуация в американской экономике постепенно ухудшается. Без этого вряд ли ФРС решится поменять свою политику, а процессы консолидации в финансовой отрасли, поглощения небольших финансовых учреждений крупными и/или объединением мелких банков ускорятся", — заключает Локтюхов. Российский рынок акций снизился перед длинными выходными

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, в свою очередь, также напоминает, что в мае инвесторы ожидают и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), который, согласно прогнозам, должен повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов. "ФРС при этом, скорее всего, завершит цикл ужесточения, а ЕЦБ, судя по многочисленным комментариям регулятора, может сохранить жесткий тон в ближайшие месяцы ввиду более высокой инфляции в еврозоне", — полагает Кожухова.

Тем не менее, по ее мнению, американские и европейские рынки сохраняют настрой на развитие среднесрочного роста, которому, однако, могут угрожать новые проблемы в банковском секторе, геополитическая напряженность и возможное сохранение жесткой риторики ФРС.

Андрей Манько из "РИА Рейтинга" считает, что предстоящий месяц будет в большей мере оптимистичным для мировых фондовых рынков. Данные по инфляции, по мнению эксперта, вселят в рынки уверенность в скором развороте тренда на повышение процентных ставок. Он полагает, что американские фондовые индексы покажут лучшую динамику, чем европейские.

"Цены на нефть Brent в апреле так и не смогли закрепиться выше района важных долгосрочных сопротивлений 89-90,5 доллара, но в то же время воздержались от обновления годовых минимумов. На данный момент развитие краткосрочного и среднесрочного восходящего тренда по нефти под вопросом: ниже указанных технических значений можно говорить о преобладании понижательных рисков или бокового движения", — заключает Кожухова.

РУБЛЬ ПОИЩЕТ ПОДДЕРЖКУ

Резкое укрепление рубля в последний торговый день апреля может продолжиться в первые недели мая, в результате чего доллар может подешеветь до 77 рублей, а возможно и сильнее, затем начнется консолидация рынка, прогнозирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Доллар на форексе будет умеренно слабым: скорее всего, пара евро/доллар будет колебаться вокруг уровня 1,1, полагает Андрей Манько из "РИА Рейтинга".

"Рубль, вероятно, проявит тенденцию к укреплению, что произойдет на фоне стабилизации дисконта на российскую нефть и увеличения продажи валют со стороны экспортеров", — добавляет он.

Рубль может начать май с коррекционного ослабления в связи с окончательной потерей поддержи фактора налогового периода, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Тем не менее, на фоне постепенного восстановления экспортных поступлений у рубля сохраняется потенциал к укреплению — к концу месяца курс может попробовать вновь опуститься ниже 79 рублей за доллар", — добавляет он.

По рублю на конец апреля можно наблюдать формирование разворотных сигналов в пользу развития восходящей коррекции против доллара, евро и китайского юаня, оценивает Кожухова.

"При позитивном сценарии курсы могут вернуться к уровням конца февраля-начала марта 74,5 рубля за доллар, 80 рублей за евро и 10,85 рубля за юань", — добавляет она.

ДИНАМИКА ИНДЕКСА

"Итоги апрельского заседания Банка России вряд ли будут оказывать ярко выраженное влияние на динамику российского рынка. В центре внимания инвесторов останутся геополитические новости, в первую очередь — ожидания введения новых санкций. В отсутствие особо негативных событий, впрочем, индекс Мосбиржи может продолжить свой рост в сторону 2700 пунктов в связи с ускоренной адаптацией российского рынка", — считает Виктор Григорьев.

Начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев отмечает, что главными драйверами на российском рынке остаются дивиденды и прошедшее в апреле ослабление рубля. Большинство крупных компаний уже объявили о выплатах, поэтому данный фактор будет постепенно терять влияние на рынке до момента фактической выплаты дивидендов и их возможного реинвестирования, оценивает Евстифеев.

"Российский рынок акций сохраняет свою привлекательность, однако индекс Московской биржи в мае может перейти к консолидации в зоне 2550-2700 пунктов. В первую очередь, по техническим причинам: в начале мая произойдет дивидендная "отсечка" по акциям Сбербанка, имеющим большой вес в индексе. Кроме того, сдержит спрос на акции ожидаемое ухудшение внешнего фона. Да и статистически для российского фондового рынка май — это слабый месяц", — говорит Локтюхов.

Кожухова отмечает, что с технической точки зрения индекс Мосбиржи после неуклонного роста с начала марта выглядит среднесрочно перекупленным, что создает риски начала нисходящей тенденции. При этом, по мнению аналитика, сила восходящего тренда все еще велика, а сигналов в пользу его смены пока не поступало.

"При позитивном сценарии стоит ждать развития повышения с перспективой закрепления выше 2700 и стремления к 2800 пунктам. Индекс РТС выше 1030 пунктов в случае укрепления рубля может закрепиться выше 1080-1100 пунктов", — заключила аналитик.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Локтюхов считает, что в мае динамику лучше рынка покажут акции нефтегазового сектора, в первую очередь, при поддержке дивидендных ожиданий. "Отсечка" по акциям "Лукойла" состоится в начале июня, что предполагает небольшой инерционный потенциал роста его акций. Кроме того, ждем, что о хороших дивидендах объявят "Татнефть", "Роснефть" и "Газпром". Спрос на "нефтянку" способен ослабить или даже, возможно, нивелировать влияние отката других бумаг, в том числе технического (спад спроса после "отсечек")", — объясняет он.

В мае также ожидается закрытие реестров для получения дивидендов у "Новатэка", Сбербанка и "Интер РАО", напоминает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. По его мнению, техническая коррекция на закрытиях реестров может вызвать небольшие снижения рынка в целом, но дивидендные "гэпы" в этом году могут закрыть быстрее, чем обычно.

Финансовые результаты за первый квартал 2023 года по МСФО планируют представить TCS Group (Банк "Тинькофф"), "Русагро", МТС, "Русгидро" и ТГК-1, отмечает Кожухова.