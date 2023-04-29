ДОХА, 29 апр — ПРАЙМ. Сирия видит возможности для экономического развития стран в отказе от использования в расчетах доллара в пользу китайского юаня, заявил президент Сирии Башар Асад во время встречи в субботу в Дамаске со спецпосланником правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем.

"Необходимо выдвижение инициативы и способа достижения развития и экономического сотрудничества… Освобождение от расчета в долларах становится необходимым. Страны БРИКС способны сыграть ключевую роль в этой сфере в дополнение к выбору китайского юаня для торговых расчетов между странами", — цитирует слова Асада его пресс-служба.

Чжай Цзюнь приехал с визитом в Дамаск из Бейрута, где провел переговоры в МИД Ливана.