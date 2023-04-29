Сирия видит в замене доллара на юань возможности для развития
Глава Сирии Асад видит в замене доллара на юань возможности для экономического роста
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ДОХА, 29 апр — ПРАЙМ. Сирия видит возможности для экономического развития стран в отказе от использования в расчетах доллара в пользу китайского юаня, заявил президент Сирии Башар Асад во время встречи в субботу в Дамаске со спецпосланником правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем.
"Необходимо выдвижение инициативы и способа достижения развития и экономического сотрудничества… Освобождение от расчета в долларах становится необходимым. Страны БРИКС способны сыграть ключевую роль в этой сфере в дополнение к выбору китайского юаня для торговых расчетов между странами", — цитирует слова Асада его пресс-служба.
Чжай Цзюнь приехал с визитом в Дамаск из Бейрута, где провел переговоры в МИД Ливана.
https://1prime.ru/Forex/20230429/840504741.html
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