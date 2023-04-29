КАИР, 29 апр — ПРАЙМ. Курс египетского фунта будет снова колебаться, предсказать темпы падения валюты невозможно, заявили РИА Новости египетские эксперты-экономисты. Сирия видит в замене доллара на юань возможности для развития

"В ближайшее время Египет станет свидетелем нового колебания фунта из-за большой разницы между официальной ценой доллара в банках и на "черном рынке", — сказал заведующий кафедрой экономики Академии управленческих наук имени Садата Ихаб Эд-Десуи.

Он подчеркнул, что курс фунта будет падать на фоне дефицита иностранной валюты в Египте. Согласно его ожиданиям, процентная ставка будет снова повышена после того, как цена фунта упадет. "Наличие в Египте двух курсов доллара отрицательно скажется на будущем арабских и иностранных инвестиций, в особенности в связи с опасениями инвесторов вливать миллиарды долларов, а затем столкнуться с неспособностью (страны — ред.) соблюдать правила, оговоренные Международным валютным фондом в отношении мер по экономической реформе", — добавил Эд-Десуи.

В свою очередь, эксперт-экономист Ахмед Хаттаб отмечает, что невозможно предсказать темпы падения египетского фунта, поскольку эти показатели зависят от комплексного анализа, связанного с объемом экспорта, размером государственного долга и обязательств Египта по его погашению. "На египетскую экономику повлияет нестабильная ситуация в Судане, которая приведет к снижению возможности привлечения иностранных инвестиций на Ближний Восток в целом и в Египет как ключевую страну региона и Африки в частности", — считает Хаттаб.

В марте Центральный банк поднял ключевую ставку на два процентных пункта. В частности, ставки по однодневным кредитам и депозитам и ставка по основным операциям были увеличены на 200 базисных пунктов – до 18,25%, 19,25% и 18,75% соответственно.

В декабре 2022 года Центробанк Египта в попытках остановить падение национальной валюты поднял ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 16,75%. До этого, в минувшем марте, регулятор впервые с 2020 года поднял показатель ключевой ставки до 9,75%. С марта 2021 года египетский фунт по отношению к доллару ослаб практически в два раза. В декабре 2022 года показатель годовой инфляции в Египте составил 21,9%, это рекорд впервые с 2017 года.

Ранее ЦБ Египта заявлял, что, несмотря на мнение многих иностранных банков о возможности достижения пика инфляции в ближайшее время, в силе остаются ряд факторов, существенно сказывающихся на общей экономической ситуации – среди них ожидаемое замедление темпов мировой экономики, коронавирусные меры в Китае, перебои в цепочках поставок продовольствия, украинский кризис.