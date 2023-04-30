НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр — ПРАЙМ. Доллар США является "крупнейшим финансовым террористом в мире", заявил крупнейший азиатский банкир, глава индийского Kotak Mahindra Bank Удай Котак. Россиянам предсказали майские кульбиты рубля

"Я искренне считаю, что крупнейшим финансовым террористом в мире является доллар США. Все наши деньги находятся на счетах nostro, и кто-нибудь в США может сказать — вы не сможете снять их с завтрашнего утра. И вы застряли", — сказал он, выступая на церемонии вручения премии ET Awards в Дели.

По словам Котака, в данный момент мир выбирает новую резервную валюту. Банкир отметил, что Великобритания, Европа, Япония и даже Китай пока не могут выдвинуть на эту позицию свои нацвалюты. По его словам, мировой резервной валютой после тщательной подготовки может стать индийская рупия.

"Она должна создать структуру, которая не зависит от прихоти кого-либо. Механизмы должны быть надежными. Индии нужно доверять. В долларах США на каждой долларовой купюре есть строчка "в Бога мы верим". Мы должны получить строчку, в которой говорится "в Индию мы верим", чтобы остальной мир вложил свои деньги в альтернативную доллару США валюту. Пришло наше время сделать попытку, которая займет у нас, вероятно, 10 лет", — отметил Котак.

Индийские власти в ноябре 2022 года разрешили использовать рупию в международных расчетах с целью продвинуть экспорт в рамках внешнеторговой политики.