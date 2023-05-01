МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в первый день мая демонстрирует рост накануне начала заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Россиянам предсказали майские кульбиты рубля

По состоянию на 13.22 мск курс евро к доллару снижается до 1,1002 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1020 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 136,62 иены со 136,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,18%, до 101,84 пункта.

Таким образом, новый месяц доллар начал с укрепления. При этом аналитики Bank of America в обзоре для клиентов пришли к выводу, что американская валюта вошла в свой четвертый многолетний негативный тренд за последние 50 лет, который начался в прошлом сентябре со значения 114,8 пункта по индексу доллара.

Тем временем очередное заседание Федрезерва запланировано на 2-3 мая. По данным CME Group, 86,3% опрошенных ждут очередного повышения учётной ставки на 0,25 процентного пункта с текущего уровня в 4,75-5% годовых. При этом 62,3% ожидают сохранения ставки в дальнейшем, по итогам июньского заседания. После заседания состоится пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла. Рынки будут ждать сигналы о дальнейших планах с учётом рисков рецессии и публикуемой макростатистики.

На следующий день, 4 мая, состоится заседание Европейского центробанка (ЕЦБ). Аналитики допускают, что ЕЦБ может также повысить свою учётную ставку на 0,25 процентного пункта. На данный момент показатель находится на уровне в 3,5% годовых — после повышения на 0,5 п.п. в марте.

А в пятницу, 5 мая, будет опубликована статистика рынка труда в США. Аналитики прогнозируют, что безработица выросла до 3,6% с мартовского уровня в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 182 тысячи после увеличения на 236 тысяч месяцем ранее. Эти данные также могут повлиять на монетарную политику в США.