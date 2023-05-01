МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в первый день месяца усиливает рост по мере приближения начала заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, европейская валюта уже дешевле 1,01, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Состояние российских миллиардеров выросло на 16,35 миллиарда долларов

По состоянию на 17.21 мск курс евро к доллару снижается до 1,0992 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1020 доллара, курс доллара к иене поднимается до 137,16 иены со 136,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,25%, до 101,91 пункта.

"Позднее на этой неделе мы узнаем, считает ли ФРС, что аргументы в пользу повышения банковских ставок стали менее убедительными, чем раньше", — цитирует агентство Франс Пресс слова аналитика Briefing.com Патрика О'Хары (Patrick O'Hare).

Заседание Федрезерва запланировано на 2-3 мая. По данным CME Group, 89% опрошенных аналитиков ждут очередного повышения учетной ставки на 0,25 процентного пункта с текущего уровня в 4,75-5% годовых. И больше половины ожидают сохранения ставки рефинансирования в дальнейшем, по итогам июньского заседания.

После публикации итогов заседания состоится пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла. Рынки будут ждать сигналов о дальнейших планах регулятора с учетом выхода макростатистики и рисков рецессии. Ужесточение монетарной политики позитивно для курса соответствующей денежной единицы.