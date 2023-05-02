МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Индекс доллара, отражающий курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США, входит в многолетний падающий тренд (четвертый за последние 50 лет) и уже через один-два месяца может пробить вниз круглый уровень в 100 пунктов, выше которого он находился с апреля прошлого года, а общее падение показателя может составить 20%, прокомментировал для РИА Новости управляющий директор, M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов. Доллар усилил рост в ходе торговой сессии понедельника

Аналитики Bank of America в обзоре для клиентов пришли к выводу, что американский доллар вошёл в свой четвертый многолетний негативный тренд за последние 50 лет. Так, в начале 1971 года индекс доллара начал падать с уровня 120 пунктов до 82 пунктов в октябре 1978 года. Следующий пик был в феврале 1985-го (чуть ниже 165 пунктов), а дно – в сентябре 1992-го (около 78). Третий цикл длился с июля 2001-го (121) по март 2008-го (ниже 71 пункта). Наконец, четвертый цикл падения доллара начался в прошлом сентябре со значения 114,8 пункта.

"Коллеги из Bank of America, несомненно, правы: график индекса доллара наглядно демонстрирует начало его многолетнего ослабления. График указывает, что индекс может пробить психологический уровень 100 пунктов в ближайшие один-два месяца и ускорить падение по мере достижения потолка госдолга США, что может случиться летом 2023 года. Сегодняшняя ситуация для доллара – уникальна: дедолларизация ускоряется. Как низко он может упасть в этом цикле — невозможно предсказать", — говорит Ачкасов.

Это падение вызывают несколько причин, полагает эксперт. "Возможное понижение процентных ставок ФРС США ведет к уменьшению интереса инвесторов к долларовым активам. Ожидаемая в 2024 году рецессия экономики США может еще более ослабить позиции доллара", — отмечает он.

"Доллар сейчас переоценен и в настоящее время торгуется на 19% выше своей справедливой стоимости по модели паритета покупательной способности. Таким образом, американская валюта может в рамках начавшегося цикла падения ослабеть на 20% в отношении корзины основных валют — в район 80 пунктов по индексу доллара", — резюмирует Ачкасов.