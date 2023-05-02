МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника показывает разнонаправленную динамику: курс американской валюты растет до 80,45 рубля, китайской — снижается до 11,58 рубля, европейской — растет до 88,69 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже. Рубль днем прекратил уверенный рост

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск растет на 20 копеек, до 80,45 рубля, курс юаня снижается на 1 копейку, до 11,58 рубля, курс евро повышается на 2 копейки, до 88,69 рубля.