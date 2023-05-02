Курс рубля в начале торгов показывает разнонаправленную динамику
Мосбиржа: курс рубля в начале торгов снижается к доллару и евро, но растет к юаню
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника показывает разнонаправленную динамику: курс американской валюты растет до 80,45 рубля, китайской — снижается до 11,58 рубля, европейской — растет до 88,69 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск растет на 20 копеек, до 80,45 рубля, курс юаня снижается на 1 копейку, до 11,58 рубля, курс евро повышается на 2 копейки, до 88,69 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230502/840513937.html
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