МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Японская иена во вторник продолжила резкое снижение, достигнув 15-летнего минимума против евро, поскольку Банк Японии по-прежнему демонстрирует склонность к мягкой денежно-кредитной политике. Forbes сравнил состояние экономик России, Евросоюза и Украины

Тем временем австралийский доллар торговался вблизи середины недавнего диапазона в преддверии очередного решения Резервного банка Австралии по процентным ставкам, которое станет известно в 04.30 по Гринвичу. Участники рынка учитывают в котировках сохранение ставок без изменений уже по итогам второго заседания подряд. Тем не менее, сохраняется риск того, что РБА все же осуществит еще одно повышение ставок во второй половине года.

Пара евро/иена на момент написания статьи торговалась без особых изменений, по 150,965, тогда как ранее впервые с сентября 2008 года достигала отметки 151,03.

Пара доллар США/иена торговалась по 137,375, ранее достигнув уровня 137,58 впервые с 8 марта. В случае роста выше 137,90 пара достигнет максимума текущего года.

"Признаки того, что Банк Японии не собирается в скором времени отказываться от политики отрицательных процентных ставок, заставили спекулятивных инвесторов вновь вернуться к стратегии керри-трейд", — сообщил Нака Матсузава, главный макростратег по Японии в Nomura Securities.

Кроме того, инвесторы более позитивно оценивают перспективы доллара США после новостей о том, что JPMorgan Chase & Co приобретет активы обанкротившегося First Republic Bank, отметил он.

"Вероятность того, что Федеральная резервная система США продолжит повышение ставок вместо их снижения, теперь представляется несколько более высокой", — добавил эксперт.

Пара евро/доллар США во вторник торговалась без особых изменений, по 1,0982, вблизи минимума торгового диапазона прошлой недели. Опубликованные накануне данные показали, что индикатор активности в производственном секторе США в апреле восстановился с трехлетнего минимума, несмотря на усиление инфляционного давления.

Этот отчет по производственной активности говорит в пользу очередного повышения ставок ФРС на четверть процентного пункта по итогам двухдневного заседания в среду.

Инвесторы сосредоточатся на том, просигнализирует ли ФРС о намерении сделать паузу в повышении ставок после майского заседания или же намекнет на возможность дальнейших повышений в июне и позднее. Властям США не удастся остановить крах банков, считает инвестор

Прояснить дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики ФРС может ежемесячный отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, ожидаемый в пятницу.

Европейский центральный банк, как широко ожидается, в четверг осуществит седьмое подряд повышение процентных ставок, причем возможность повышения на 50 базисных пунктов не исключается.

Ожидания относительно дальнейшего ужесточения политики ЕЦБ на прошлой неделе привели к росту пары евро/доллар США до однолетнего максимума 1,1096.

Банк Японии, напротив, в ходе заседания в пятницу принял решение оставить без изменений параметры своей сверхмягкой денежно-кредитной политики. При этом регулятор сообщил о намерении произвести пересмотр политики, который займет 1-1,5 года, что говорит об отсутствии желания спешить с ее нормализацией.

Тем временем трейдеры оценивают в 87% вероятность того, что Резервный банк Австралии во вторник оставит процентные ставки без изменений, хотя в рыночных котировках уже учтено повышение на 11 базисных пунктов по итогам августовского заседания.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась с повышением на 0,11%, по 0,6638.