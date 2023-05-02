МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару во вторник утром в ожидании данных о деловой активности в сфере промышленности еврозоны, а также о потребительских ценах в странах валютного блока, свидетельствуют данные торгов. Россиянам предсказали майские кульбиты рубля

По состоянию на 8.19 мск курс евро к доллару растет до 1,0989 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0975 доллара.

Курс доллара к иене в то же время поднимается до 137,74 иены со 137,48 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 102,05 пункта.

Валютные инвесторы находятся в ожидании европейской макростатистики. Позднее будет опубликована окончательная оценка индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны. Предварительный показатель ранее продемонстрировал снижение до 45,5 пункта с 47,3 пункта в марте.

Также во вторник выйдут данные о потребительских ценах в еврозоне. Ожидается, что годовая инфляция, согласно предварительной оценке, снова чуть ускорилась — до 7% с 6,9% месяцем ранее.