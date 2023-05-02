Доллар перешел к укреплению к евро накануне заседания ФРС США во вторник
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Курс доллара после утреннего снижения растет во вторник днем по отношению к евро накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого, согласно консенсусу экспертов, снова будет повышена ставка рефинансирования, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.01 мск курс евро к доллару снижается до 1,0950 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0975 доллара, при этом утром евро, напротив, дорожал почти до 1,01.
Курс доллара к иене в то же время снижается до 134,42 иены со 137,48 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,11%, до 102,26 пункта.
Заседание американского регулятора пройдет 2-3 мая, по его итогам Федрезерв примет решение о величине учетной ставки. Согласно CME Group, более 94% аналитиков ожидают ее повышения на 0,25 процентного пункта, до 5,25%. Повышение ставки рефинансирования позитивно для соответствующей денежной единицы.
В свою очередь, евро стал слабеть после выхода макростатистики. Так, ранее во вторник Евростат опубликовал предварительную оценку того, что годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее.
https://1prime.ru/Forex/20230502/840517870.html