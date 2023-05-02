МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Курс доллара после утреннего снижения растет во вторник днем по отношению к евро накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого, согласно консенсусу экспертов, снова будет повышена ставка рефинансирования, свидетельствуют данные торгов. Евро укрепляется перед выходом макростатистики

По состоянию на 13.01 мск курс евро к доллару снижается до 1,0950 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0975 доллара, при этом утром евро, напротив, дорожал почти до 1,01.

Курс доллара к иене в то же время снижается до 134,42 иены со 137,48 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,11%, до 102,26 пункта.

Заседание американского регулятора пройдет 2-3 мая, по его итогам Федрезерв примет решение о величине учетной ставки. Согласно CME Group, более 94% аналитиков ожидают ее повышения на 0,25 процентного пункта, до 5,25%. Повышение ставки рефинансирования позитивно для соответствующей денежной единицы.

В свою очередь, евро стал слабеть после выхода макростатистики. Так, ранее во вторник Евростат опубликовал предварительную оценку того, что годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее.