МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Возможное возобновление покупок юаней Минфином в рамках бюджетного правила нельзя рассматривать как фактор потенциального ослабления курса рубля, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Банк России продал юаней на 3,7 миллиарда рублей

Ранее во вторник агентство Блумберг сообщило, что Россия, вероятно, возобновит покупки юаней в рамках бюджетного правила уже в мае на фоне возросших цен на нефть и стабилизации доходов бюджета. Агентство отмечает, что объем покупок может составить порядка 200 миллионов долларов в юаневом эквиваленте.

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.

Как анонсировал Минфин, в период с 7 апреля по 5 мая это будут продажи валюты — суммарно на 74,6 миллиарда рублей, примерно по 3,7 миллиарда в день. С 7 марта по 6 апреля Минфин продал валюты в рамках бюджетного правила суммарно на 119,8 миллиарда рублей, с 7 февраля по 6 марта — на 160,2 миллиарда рублей, а с 13 января по 6 февраля — на 54,5 миллиарда рублей.

МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ

"Мы не считаем, что возобновление покупок валюты в бюджет по бюджетному правилу может существенно ослабить рубль… Возобновление покупок валюты в ФНБ и резервы ЦБ РФ для валютного рынка может стать положительным сигналом о том, что Россия перестаёт тратить резервы и начинает их вновь накапливать. Для рынка это будет, на наш взгляд, сильный сигнал о потенциальном укреплении рубля или хотя бы о том, что рубль прекратит понижаться", — говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер также считает, что возобновление покупок юаней Минфином не окажет особого влияния на курс рубля, поскольку оно свидетельствует о нормализации бюджета, что позитивно для курса рубля.

В свою очередь начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев считает, что возобновление покупок юаней в рамках бюджетного правила выглядит двояко.

"С одной стороны, это сигнал того, что целевая рублевая цена нефти достигнута, нефтегазовые доходы превышают запланированные суммы. Это значит, что расходование резервов для финансирования дефицита бюджета завершится, начнется их аккумулирование, а это позитивный фактор. С другой, на относительно "тонком" внутреннем валютном рынке постоянный спрос на валюту со стороны Минфина уменьшает потенциал рубля и делает более сложным его закрепление, например, устойчиво ниже уровня 80 рублей за доллар", — объясняет он.

Таким образом, по мнению аналитика, покупки юаней Минфином не являются потенциальной угрозой, предполагающей ослабление курса рубля, однако они способны ограничить потенциал роста отечественной валюты.

"В итоге мы прогнозируем на май курс доллара в рамках 79-83 рубля, евро — 88-92 рубля, юаня — 11,5-12 рублей", — заключает Мильчакова.