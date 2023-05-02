МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Рубль днем продолжает уверенно расти к основным торгуемым на Московской бирже валютам, развивая сильный разворотный импульс, полученный рынком в пятницу, следует из данных торгов. Да здравствуют нефть, рубль и май!

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.28 мск падал на 45 копеек, до 79,80 рубля, евро — на 1,18 рубля, до 87,50 рубля, юаня – на 11 копеек, до 11,48 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

В пятницу доллар упал на 1,08 рубля, юань — на 12 копеек, евро — на 1,05 рубля.

Объем торгов юанями во вторник составлял 53,4 миллиарда рублей против 27,9 миллиарда по евро и 88,2 миллиарда по доллару.

Доллар при этом падал к рублю на 0,6%, юань – на 1%, евро — на 1,3%.

РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ ТЕМПЫ РОСТА

Российская валюта во вторник продолжает уверенно расти, получив в пятницу сильный разворотный импульс. При этом внешний фон в виде дешевеющей на мировом рынке нефти не очень сильно влияет на курсовую динамику рубля.

"Ситуация на мировых рынках в первой половине дня резко ухудшилась, но российская валюта продолжает проявлять отстраненность от внешних драйверов. Вероятно, от слабости нефти рубль защищают более растянутые во времени процессы, в первую очередь постепенное улучшение ситуации с притоком в страну иностранной валюты. Этому способствует сокращение дисконта в ценах на поставляемые из России товары, что увеличивает экспортную выручку", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

В частности, Минфин РФ оценил, что средняя цена нефти Urals в апреле увеличилась на 22,5% по отношению к марту — до 58,63 доллара за баррель. Средняя цена марки Urals в январе-апреле 2023 года сложилась в размере 51,05 доллара. Нефть Urals подорожала на 22,5 процента в апреле

Стоимость нефти падает на 1,5% до 78,1 доллара за баррель сорта Brent. Цены на нефть перешли к снижению вскоре после публикации макроэкономических данных. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе еврозоны, по окончательной оценке, в апреле сократился до 45,8 пункта с 47,3 пункта в марте.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,2% до 102,3 пункта, что сигнализирует об ослаблении аппетита к риску на глобальных площадках.

ПРОГНОЗЫ

Ориентиры для курсов доллара, евро и юаня на завершение текущих торгов: 79–81,5 рубля, 86,5–90,5 рубля и 11,3–11,7 рубля, соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

В краткосрочной перспективе курс доллара будет находиться в диапазоне 78,5-82,5 рубля, считает Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

На фоне ожидаемого снижения импорта и покупок валюты населением (из-за слабого рубля и стабилизации госрасходов), рост объема сырьевых доходов, налогов и продаж валюты экспортерами может ослабить доллар на горизонте 3-6 месяцев — до 74-76 рублей, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".