МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам во вторник вечером показывает снижение, рынки обращают внимание на статистику, продолжая ожидать решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.55 мск курс евро к доллару рос до 1,0995 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0975 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 136,52 иены со 137,48 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) сокращался на 0,11%, до 102,04 пункта.

Негативная статистика из США сдерживает стоимость американской валюты. Так, объем промышленных заказов в марте в месячном выражении поднялся на 0,9%, аналитики предполагали рост на 1,1%.

А число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в марте сократилось сильнее ожиданий — до 9,59 миллиона с пересмотренного уровня февраля в 9,974 миллиона, прогноз составлял 9,775 миллиона.

Рынки продолжают ждать итоги очередного заседания ФРС, которые будут объявлены в среду. По данным CME Group, 84,2% опрошенных аналитиков ждут очередного повышения учётной ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. И 76,3% ожидают в июне сохранения ставки после майского повышения- на отметке в 5-5,25% годовых.