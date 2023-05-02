МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 79,62 рубля и 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. "Лукойл" увеличил экспорт российской нефти на 14,1 процента в 2022 году

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 63 копейки, до 79,62 рубля, юаня – на 9 копеек, до 11,5 рубля, евро — на 91 копейку, до 87,77 рубля.