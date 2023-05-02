2023-05-02T19:09:52+03:00
2023-05-02T19:09:52+03:00
2023-05-02T19:09:52+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230502/840520882.html
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 79,62 рубля
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Рубль по итогам торгов вторника вырос к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 79,62 рубля и 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 02.05.2023
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 79,62 рубля и 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 63 копейки, до 79,62 рубля, юаня – на 9 копеек, до 11,5 рубля, евро — на 91 копейку, до 87,77 рубля.