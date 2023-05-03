МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Существенное укрепление рубля в 2023 году возможно в случае снижения импорта и замедления оттока капитала, но такое развитие событий маловероятно: курс доллара до конца года будет колебаться в коридоре 74,6-86,7 рубля, говорится в докладе "Росконгресса" "Перспективы рубля: новый фактор и желанный юань", который имеется в распоряжении РИА Новости. Рубль укрепляется в ходе торгов вторника

"Динамика рубля будет определяться размером торгового профицита и объемами оттока капитала. Если объем импорта в страну начнет снижаться, как это было летом 2022 года, а отток капитала замедлится, то возможно существенное укрепление рубля. Однако такое развитие событий маловероятно, так как перенаправление торговых потоков от западных стран и Японии к КНР и другим дружественным странам практически завершено", – говорится в документе.

По мнению авторов, ослабление рубля, которое длилось с ноября 2022 года по апрель 2023 года, отражает нынешнюю ситуацию. "К апрелю 2023 года курс рубля к доллару и юаню вернулся на уровни, где он находился в 2020-21 годах", — отмечают эксперты.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе, по их мнению, на рубль будут оказывать влияние несколько факторов: продолжение вывода капитала нерезидентами и неопределенность относительно экспортного притока валюты. Кроме того, до конца года в игру вступят внешние факторы: риск замедления американской экономики, и, как следствие — сокращения мирового спроса.

"Курс доллара будет двигаться до конца года в коридоре от 74,6 до 86,7 рубля за доллар", – прогнозируют эксперты.

Структура валютных торгов на Московской бирже, по их прогнозу, также продолжит меняться. Эксперты приводят оценки Банка России, согласно которым, к концу марта 2023 года доля операций по паре доллар/рубль сократилась до 34%, а совокупная доля юаня (пары юань/рубль и доллар/юань) увеличилась до 39%.