МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды слабеет: курс американской валюты растет до 79,92 рубля, китайской — до 11,52 рубля, а европейской — до 88,26 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже. Рубль укрепляется в ходе торгов вторника

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск растет на 30 копеек относительно предыдущего закрытия торгов, до 79,92 рубля, юаня — на 3 копейки, до 11,52 рубля, евро — на 49 копеек, до 88,26 рубля.