МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в среду утром перед выходом макростатистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. ЦБ думает над "тюнингом" валютных ограничений для юрлиц, заявила Набиуллина

По состоянию на 8.17 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,1026 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0999 доллара. Курс доллара к иене снижается до 136,02 иены со 136,53 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,23%, до 101,72 пункта.

Позднее ожидается публикация статистики Евростата по безработице в еврозоне в марте. Аналитики полагают, что показатель остался на уровне февраля в 6,6%.

В среду также выйдет ряд данных, свидетельствующих о состоянии экономики США. Так, согласно прогнозам, число рабочих мест в частных компаниях США по данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) за апрель выросло на 148 тысяч после роста в марте на 145 тысяч. А индекс деловой активности в сфере услуг, как полагают аналитики, в прошлом месяце увеличился до 51,8% с 51,2% в марте.

Кроме того, в 21.00 мск будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы США. Около 89% опрошенных CME Group ожидают повышения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов.