МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Рубль перешел к укреплению после небольшого ослабления в самом начале торгов, следует из данных Московской биржи. Эксперт предупредил о падении доллара на 20 процентов

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.13 мск снижается на 35 копеек, до 79,27 рубля, юаня — на 6 копеек, до 11,44 рубля, евро — на 25 копеек, до 87,52 рубля.

В начале торгов курс доллара рос максимально на 30 копеек относительно предыдущего закрытия торгов, до 79,92 рубля, юаня — на 3 копейки, до 11,52 рубля, евро — на 49 копеек, до 88,26 рубля.

Фундаментально положение рубля укрепляется в связи с сокращением разницы в котировках марок нефти — российской Urals и североморской Brent, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Теперь наиболее вероятным он считает движение курса доллара в районе 77,5 рубля, однако при удешевлении Brent по 70 долларов за баррель рубль начнет слабеть, считает он.

В то же время влияние возможного старта выкупа Минфином юаней в рамках бюджетного правила, сообщения о котором вчера появились в СМИ, на курс рубля пока оценить затруднительно, добавляет Егор Жильников из Промсвязьбанка. Однако он подчеркнул, что это может выступать фактором поддержки рубля ввиду улучшения ситуации с госбюджетом.