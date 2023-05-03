МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Курс доллара опустился ниже 79 рублей — впервые с 4 апреля, следует из данных торгов на Московской бирже. Мировые цены на нефть падают более чем на два процента

К 11.30 мск курс доллара снижается на 68 копеек, до 78,93 рубля. А минутами ранее курс американской валюты опускался до 78,90 рубля.

Курс евро при этом снижается на 53 копейки, до 87,24 рубля, юаня — на 10 копеек, до 11,40 рубля.