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2023
https://1prime.ru/Forex/20230503/840525137.html
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 79 рублей
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. Курс доллара опустился ниже 79 рублей — впервые с 4 апреля, следует из данных торгов на Московской бирже. К 11.30 мск курс доллара снижается на 68 копеек, до 78,93 рубля. А... ПРАЙМ, 03.05.2023
валюта, рынки, новости, московская биржа, курс доллара, курс евро, курс рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Курс доллара опустился ниже 79 рублей — впервые с 4 апреля, следует из данных торгов на Московской бирже.
К 11.30 мск курс доллара снижается на 68 копеек, до 78,93 рубля. А минутами ранее курс американской валюты опускался до 78,90 рубля.
Курс евро при этом снижается на 53 копейки, до 87,24 рубля, юаня — на 10 копеек, до 11,40 рубля.