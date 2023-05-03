МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Курс евро сохраняет преимущество в росте по отношению к доллару после выхода статистики безработицы в еврозоне, которая вопреки ожиданиям снизилась, при этом фактор нового повышения учётной ставки в США позже в среду уже учтён рынком как случившийся, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Доллар США испытывает давление после выхода данных по занятости

По состоянию на 13.01 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,1040 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0999 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 135,62 иены со 136,53 иены.

А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,38%, до 101,58 пункта.

В среду Евростат опубликовал данные о безработице в еврозоне. Показатель в марте неожиданно снизился до 6,5% с 6,6% месяцем ранее, аналитики при этом ожидали сохранение показателя на уровне 6,6%.

Вдобавок к этом доллар уже не пользуется поддержкой ожиданиями дальнейшего ужесточения монетарной политики в США, поскольку новое повышение учётной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), по мнению аналитиков, дело почти решённое, а после этого Федрезерв уже прекратит череду этих повышений, начатую ещё в прошлом году в борьбе с инфляцией. Своё решение регулятор объявит в 21.00 мск.

"Несмотря на распространение "заражения" по всему пространству местных банков, мы ожидаем, что ФРС втиснет последнее повышение на 25 б. п., прежде чем сделать паузу, чтобы оценить последствия значительного и быстрого ужесточения до сегодняшнего дня", — приводит агентство Блумберг слова аналитиков в Mizuho Хелен Родригез (Helen Rodriguez) Эвелин Гомес-Лихти (Evelyn Gomez-Liechti).