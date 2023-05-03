МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Доллар дешевеет к основным мировым валютам, в том числе евро и иене, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают ожидать решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Стратегический резерв нефти в США остается на минимуме с 1983 года

По состоянию на 18.32 мск курс евро к доллару рос до 1,1056 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0999 доллара. Курс доллара к иене снижался до 135,14 иены со 136,53 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,58%, до 101,37 пункта.

Одним из главных событий недели остается майское заседание Федрезерва, итоги которого будут объявлены в среду вечером. По данным CME Group, 87,4% аналитиков ожидают повышения ставки рефинансирования на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. Рынки также будут внимательно следить за выступлением главы регулятора Джерома Пауэлла, его комментарии могут содержать подсказки по дальнейшей политике центробанка по ставке.

"Мы ожидаем, что Пауэлл сегодня подчеркнет, что ФРС теперь зависит от данных и нет никаких гарантий", — считают аналитики Pantheon Macroeconomics, которых цитирует агентство Франс Пресс.

Некоторое влияние на торги оказывает и макростатистика. Ранее в ходе торгов Евростат опубликовал данные о безработице в еврозоне. Показатель в марте неожиданно снизился до 6,5% с 6,6% месяцем ранее, аналитики при этом ожидали сохранение показателя на уровне 6,6%. Такая статистика поддерживает стоимость евро к доллару.

При этом количество рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло больше прогноза — на 296 тысяч при прогнозе роста на 148 тысяч. Индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM) в апреле вырос до 51,9% с 51,2% в марте, прогноз составлял 51,8%. Сильная статистика из США не дает заметной поддержки американской валюте.