2023-05-03T19:16:25+03:00
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2023-05-03T19:16:25+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230503/840529238.html
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 79,21 рубля
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 79,21 рубля и 11,45 рубля, следует из... ПРАЙМ, 03.05.2023
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 79,21 рубля и 11,45 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 42 копейки, до 79,21 рубля, юаня – на 4 копейки, до 11,45 рубля, евро — на 5 копеек, до 87,72 рубля.