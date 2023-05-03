МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 79,21 рубля и 11,45 рубля, следует из данных Московской биржи. Новак заявил, что ОПЕК+ изучает вопрос снижения мировых цен на нефть

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 42 копейки, до 79,21 рубля, юаня – на 4 копейки, до 11,45 рубля, евро — на 5 копеек, до 87,72 рубля.