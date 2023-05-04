МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ после четырех месяцев продажи юаней из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила может в мае прекратить их, а покупки валюты, если и начнутся, то будут носить символический характер – общей суммой в несколько миллиардов рублей за месяц, что почти не скажется на курсе рубля, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперты предсказали снижение роли нефти Urals в российском экспорте

Банк России возобновил c 13 января операции по покупке (продаже) иностранной валюты (по поручению Минфина) на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. За истекшие четыре периода (каждый примерно в месяц длительностью) регулятор продавал валюту: сначала на 54,5 миллиарда рублей, затем – на 160,2 миллиарда, после чего снизил показатель до 119,8 миллиарда и наконец – до 74,6 миллиарда рублей. В четверг Минфин РФ объявит параметры валютных операций на следующий период.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДАЖ ЮАНЕЙ

При фактической стоимости нефти марки Urals, которая в апреле подорожала до 58,6 доллара за баррель против 47,9 доллара в марте, бюджет может собрать 20-40 миллиардов рублей дополнительных нефтегазовых доходов — формально это означает переход в режим покупок валюты в рамках бюджетного правила (пусть и сугубо символических), рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". Аналитики назвали последствия возможной покупки юаней Минфином

Однако на рынок эти объемы (как и любые другие в дальнейшем) могут не попасть, поскольку бюджетный план на 2023 год предполагает использование ФНБ в объеме 1,9 триллиона рублей, а с июня по декабрь в бюджет может поступить 450-550 миллиардов рублей дополнительных сырьевых доходов при условии снижения дисконта между Brent и Urals до 20 долларов за баррель к концу лета, поясняет эксперт.

"В итоге ситуация с нефтегазовыми доходами с мая выйдет в "плюс" относительно их базового уровня, но фактических покупок валюты может не случится из-за "неттинга" встречных потоков на продажу и покупку валюты", — резюмирует Полевой.

"Минфин РФ в мае начнет пополнять ФНБ, объявив о покупке юаней и золота в объеме не более 10 миллиардов рублей. Основной фактор роста нефтегазовых доходов – повышение рублевой цены Urals с 3,7 тысячи рублей за баррель до 4,8 тысячи", — комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

На рынке есть мнение, что теперь в ФНБ будут закупаться юани на небольшую сумму (около 200 миллионов рублей в сутки), поскольку размер нефтегазовых доходов превысит заложенные в бюджет параметры, говорит Антон Прокудин из УК "Ингосстрах-Инвестиции".

ВЛИЯНИЕ НА РУБЛЬ МИНИМАЛЬНО

Переход Минфина от продажи валюты к покупке может несколько ухудшить ситуацию с валютной ликвидностью, повысив чувствительность курса к колебаниям спроса и предложения валюты и одновременно уменьшив потенциал укрепления рубля, считает Вайсберг из ИК "Регион". Банк России продал юаней на 3,7 миллиарда рублей

При возобновлении покупок валюты влияние на курс рубля может быть незначительным, так как операции распределены во времени, считает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".

"Я полагаю, что в текущих условиях валютные операции в рамках бюджетного правила не так важны для курсовой динамики. Объем операций Минфина не давит на рынок так, чтобы это было заметно", — говорит Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.