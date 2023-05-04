МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга немного ослабевает: курс американской валюты растет до 79,29 рубля, китайской — до 11,49 рубля, а европейской — до 87,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск растет на 8 копеек, до 79,29 рубля, юаня — на 3 копейки, до 11,49 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 87,99 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230504/840530073.html
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