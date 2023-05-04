МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в четверг утром после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота приближается к историческому максимуму

По состоянию на 8.42 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,1085 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1059 доллара. Курс доллара к иене снижается до 134,49 иены со 134,68 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,27%, до 101,07 пункта.

По итогам прошедшего заседания ФРС США подняла учётную ставку на 0,25 процентного пункта – до 5-5,25%. А в рамках пресс-конференции её председатель Джером Пауэлл дал рынкам сигнал о том, что повышение может стать последним в цикле ужесточения кредитно-денежной политики регулятора. В то же время Пауэлл указал, что не стоит ожидать понижения ставки ФРС до конца этого года.

Таким образом, дальнейшее ужесточение монетарной политики как позитивный фактор для курса американской валюты исчерпало себя.

Позже в четверг будут обнародованы решения Европейского центробанка. Аналитики полагают, что регулятор так же повысит учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 3,75%.