МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Курс рубля перешёл к росту после некоторого снижения нацвалюты в самом начале торгов, доллар торгуется дешевле 79 рублей, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций колеблется без выраженной динамики

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.16 мск снижается на 23 копейки, до 78,98 рубля, юаня — на 5 копеек, до 11,40 рубля, евро — на 40 копеек, до 87,32 рубля. При этом в самом начале торгов курс доллара рос на 8 копеек, до 79,29 рубля, юаня — на 3 копейки, до 11,49 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 87,99 рубля.

"Такое ощущение, что кто-то специально продает инвалюту, чтобы укрепить рубль, или проходят скрытые продажи, которые обнаруживаются при недостаточном спросе на валюту. Я не связываю его укрепление с какими-либо фундаментальными факторами. У рубля сейчас только одна поддержка – общее ослабление доллара США на валютном рынке. Нефтяной фактор участниками рынка был проигнорирован", — считает финансовый аналитик Bit River Владислав Антонов.

"Торговая активность долларом с расчетами "завтра" остается довольно высокой, причем основные объемы приходятся на начало дня. Мы считаем, что ключевое давление на позиции доллара оказывают спекулянты, отыгрывающие технические сигналы на укрепление рубля. Отметим, что это происходит на фоне отсутствия продаж валюты Минфином, а также отсутствия роста торговой активности в других ключевых валютных парах", — объясняет Егор Жильников из Промсвязьбанка.

По его оценке, потенциал для укрепления рубля сохраняется, а ключевым драйвером для этого выступит снижение курса доллара на глобальном рынке после прошедшего заседания Федеральной резервной системы.

В итоге Алексей Антонов из компании "Алор брокер" ожидает умеренного укрепления рубля, а в случае, если предстоящие праздничные выходные пройдут спокойно, то после них можно ожидать дальнейшего усиления рубля.