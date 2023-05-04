МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Рубль усилил укрепление после небольшой паузы на сообщении Минфина РФ о продолжении продажи валюты в мае: доллар торгуется в районе 78,33 рубля, юань — около 11,3 рубля, евро – около 86,65 рубля, следует из данных Московской биржи. В США раскрыли китайский гамбит для уничтожения доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.46 мск снижается на 87 копеек — до 78,33 рубля, юаня – на 15 копеек, до 11,33 рубля, евро — на 1,07 рубля — до 86,65 рубля. До сообщения доллар дешевел на примерно 55 копеек, юань терял около 10 копеек, а евро – порядка 80 копеек, сразу после сообщения рубль продолжал укрепляться в прежнем темпе, позже несколько усилил рост.

Как ранее в четверг сообщил Минфин РФ на своем сайте, сумма недополученных нефтегазовых доходов бюджета РФ в мае текущего года составит 8,1 миллиарда рублей, таким образом объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 10 мая по 6 июня составит 40,4 миллиарда рублей, по 2 миллиарда рублей в день.

"Ожидалось вообще прекращение продажи валюты, поэтому такое решение Минфина должно укрепить среднемесячный курс примерно на 1 рубль по сравнению с равновесием без продажи валюты. Рубль сегодня укрепляется", — прокомментировал РИА Новости главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин добавил, что в долгосрочной перспективе решение Минфина позитивно для рубля.