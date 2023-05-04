МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к евро в целом стабилен, после заметного утреннего укрепления европейской валюты, перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Индия и Россия приостановили переговоры о торговле в рупиях, сообщили СМИ

По состоянию на 12.45 мск курс евро к доллару уменьшается до 1,1052 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1059 доллара. Ранее в четверг курс евро к доллару увеличивается до 1,1085 доллара.

Курс доллара к иене в то же время снижается до 134,62 иены со 134,68 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,05%, до 101,3 пункта.

Европейский центробанк объявит о дальнейшей величине своей учётной ставки в четверг в 15.15 мск. Аналитики прогнозируют повышение на 0,25 процентного пункта, до 3,75%.

При этом в среду вечером Федеральная резервная система (ФРС) США повысила свою учетную ставку, также на 0,25 процентного пункта, до 5-5,25%. При этом глава регулятора Джером Пауэлл после заседания заявил, что ФРС может сделать паузу в длительном цикле ужесточения кредитно-денежной политики.