МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: доллар уже дешевле 78 рублей, евро — 86 рублей, оба на минимумах с начала апреля, следует из данных Московской биржи. В США раскрыли китайский гамбит для уничтожения доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.58 мск падал на 1,24 рубля, до 77,97 рубля, евро — на 1,77 рубля, до 85,95 рубля, юаня — на 20 копеек, до 11,25 рубля.