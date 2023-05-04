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2023
https://1prime.ru/Forex/20230504/840534335.html
Курсы доллара и евро на Мосбирже снизились до отметок начала апреля
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https://россиясегодня.рф
. Рубль усиливает рост: доллар уже дешевле 78 рублей, евро — 86 рублей, оба на минимумах с начала апреля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 04.05.2023
валюта, рынки, новости, московская биржа, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: доллар уже дешевле 78 рублей, евро — 86 рублей, оба на минимумах с начала апреля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.58 мск падал на 1,24 рубля, до 77,97 рубля, евро — на 1,77 рубля, до 85,95 рубля, юаня — на 20 копеек, до 11,25 рубля.