МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг продолжает уверенно расти к основным торгуемым на Московской бирже валютам, поддержка приходит от сохранения Минфином РФ продажи валюты в рамках бюджетного правила, хотя эксперты ожидали начала символических покупок, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. В США раскрыли китайский гамбит для уничтожения доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.19 мск падал на 1,46 рубля, до 77,74 рубля, евро — на 1,86 рубля, до 85,86 рубля, юаня – на 23 копейки, до 11,22 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 71,4 миллиарда рублей против 37,1 миллиарда по евро и 101,2 миллиарда по доллару.

Доллар при этом падал к рублю на 1,7%, юань – на 1,9%, евро — на 2%.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

Российская валюта в четверг продолжает уверенно укрепляться – пятую торговую сессию подряд к доллару и евро. Сохранение Минфином РФ продаж в рамках бюджетного правила юаней – пятый месяц подряд – поддерживает курс российской валюты, поскольку эксперты ожидали начала символических покупок валюты в ФНБ.

"Для рубля все выглядит даже чуть лучше, чем ожидалось, после того как Минфин объявил о сохранении в мае-начале июня продажи валюты в рамках бюджетного правила", — говорит Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 10 мая по 6 июня составит 40,4 миллиарда рублей, по 2 миллиарда рублей в день, сообщило ведомство. При этом эксперты ожидали прекращения продаж и начала покупок валюты в сумме на несколько миллиардов рублей за месяц. Минфин продаст с 10 мая по 6 июня валюту на 40,4 миллиарда рублей

Стоимость нефти к 16.19 мск росла на 0,2%, до 72,5 доллара за баррель сорта Brent, корректируя провал, произошедший с конца прошлой недели от уровня 79,5 доллара.

Впрочем, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,03% до 101,4 пункта, частично компенсируя позитив от нефти.

ПРОГНОЗЫ

Локальная поддержка рублю приходит от коррекционного роста цен на нефть, а также на другие сырьевые товары, считает Иван Капустянский из УК "Первая".

"Кроме того, продолжает реализовываться назревшая коррекция рубля вверх. В краткосрочной перспективе курс доллара будет оставаться в диапазоне 77,5-82,5 рубля", — оценивает он.

Прогноз снижения курса до 74-76 рублей за доллар в течение 3-6 месяцев сохраняется из-за ожидаемого торможения импорта, меньшего спроса на валюту от населения и дополнительных продаж валюты экспортерами под предстоящие дивидендные выплаты, говорит Полевой из компании "Локо-инвест".

К завершению мая пойдут продажи валюты и под налоги, добавляет он, перечисляя факторы поддержки рубля.