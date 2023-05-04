МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Стоимость евро опускается к доллару в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают итоги майского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

По состоянию на 17.41 мск курс евро к доллару снижался до 1,1027 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1059 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 133,88 иены со 134,68 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) сокращался на 0,04%, до 101,31 пункта.

Ранее в четверг ЕЦБ ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 3,75% с 3,5% годовых. Регулятор также отметил, что готов скорректировать все свои инструменты для того, чтобы обеспечить возврат годовой инфляции к 2%.

Сдерживает евро и макростатистика. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в апреле вырос до 54,1 пункта с 53,7 пункта в марте. Предварительная оценка составляла 54,4 пункта.

В пятницу будет опубликована статистика по рынку труда в США. Аналитики прогнозируют, что безработица выросла до 3,6% с мартовского уровня в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 180 тысяч после роста на 236 тысяч месяцем ранее.