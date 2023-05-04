Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 78,05 рубля
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 78,05 рубля, юань — до 11,27 рубля
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 78,05 рубля и 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,16 рубля, до 78,05 рубля, юаня – на 19 копеек, до 11,27 рубля, евро — на 1,54 рубля, до 86,18 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230504/840535922.html
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