МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 78,05 рубля и 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи. Инфляция в России за неделю составила 0,19 процента

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,16 рубля, до 78,05 рубля, юаня – на 19 копеек, до 11,27 рубля, евро — на 1,54 рубля, до 86,18 рубля.