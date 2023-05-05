МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Рубль немного слабеет в начале заключительной торговой сессии недели: курс американской валюты растет до 78,18 рубля, китайской — до 11,29 рубля, а европейской — до 86,19 рубля, следует из данных Московской биржи. В России зафиксировали нарушение корреляции цен на нефть и котировок рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск растет 13 копеек, до 78,18 рубля, юаня — на 2 копейки, до 11,29 рубля, евро — на 1 копейку, до 86,19 рубля.