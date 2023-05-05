МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Китайский юань укрепился в узком диапазоне в пятницу, получая поддержку со стороны ослабления доллара США, но его рост сдерживают последние данные, указавшие на замедление темпов восстановления экономики. В США признали свою главную слабость, которой воспользуется Китай

На спот-рынке пара доллар США/китайский юань открылась на 6,9070, а в середине сессии торговалась по 6,9101, что ниже срединного курса центрального банка.

В апреле активность в сфере услуг Китая выросла четвертый месяц подряд, хотя темпы роста оказались слабее, чем в марте. На это указывает индекс менеджеров по снабжению (PMI) по версии компаний Caixin и S&P Global.

Этот индекс в апреле снизился до 56,4 с 57,8 в марте, но остался выше нейтрального уровня 50, отделяющего рост от спада.

Ранее опубликованные аналогичные индикаторы для сферы услуг и официальный PMI для производственного сектора показывают, что восстановление экономики Китая остается неустойчивым, говорят аналитики.

"Учитывая последние PMI, становится все более очевидно, что восстановление экономики последнее время было умеренным, учитывая ослабление производственной сферы", — говорит аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан.

С учетом отсутствия позитивных новостей внутри страны, способных поддержать доверие, динамика юаня в целом была обусловлена колебаниями доллара, добавляет он. В США раскрыли китайский гамбит для уничтожения доллара

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс доллара США к юаню на уровне 6,9114 против 6,9054 в четверг. Допускается колебание пары в диапазоне на 2% выше или ниже этого уровня в течение дня.

Индекс доллара снизился до 101,245 от уровня закрытия предыдущей сессии 101,399.

В последнее время китайская валюта в целом стагнирует, так как "даже китайское резиденты не проявляют доверия к юаню на данном этапе", — говорят аналитики HSBC.

Хотя в 1-м квартале наблюдался чистый приток денежных средств из-за рубежа, они хранились в иностранной валюте на депозитах, а не конвертировались в юань, а некоторые резиденты продолжают продавать юань и покупать доллар, добавляют они.

Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,915.