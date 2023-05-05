МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в пятницу утром по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, перед публикацией данных рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов. СМИ: Россия в мае может возобновить покупку валюты в резервы

По состоянию на 8.15 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,1044 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1011 доллара, курс доллара к иене снижается до 133,91 иены со 134,27 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,24%, до 101,15 пункта.

Валютные трейдеры находятся в ожидании американской макростатистики. Аналитики полагают, что безработица в США в апреле увеличилась до 3,6% с 3,5% в марте, а кроме того, соответственно и число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло меньшими темпами — на 180 тысяч после увеличения на 236 тысяч месяцем ранее.

Также немного ранее будут опубликованы данные о розничных продажах в еврозоне. Прогнозируется, что показатель за март снизился на 3,1% в годовом выражении и на 0,1% в месячном.